بعد جهود كبيرة.. إخماد حريقين في ريف اللاذقية

اللاذقية-سانا

أخمدت فرق الإطفاء في اللاذقية اليوم الحريق الذي اندلع مساء أمس في الليثونية بريف منطقة الحفة بعد جهود كبيرة طيلة الليلة الماضية أصيب خلالها أحد عمال الإطفاء وتم نقله إلى المشفى لتلقي العلاج.

وتعمل فرق الإطفاء حالياً على تبريد الموقع لمنع اشتعال النيران من جديد.

ووفق رئيس دائرة الحراج في المديرية المهندس باسم دوبا فإن الحريق اشتعل في منطقة شديدة الوعورة وتم إرسال فرق إطفاء إضافية إلى الموقع للسيطرة على النيران وإخمادها.

وأشار دوبا لمراسل سانا إلى أن الدائرة أرسلت فرق إطفاء من مراكز زاما وقلعة المهالبة وكرم المعصرة وقسطل معاف وعين التينة والحفة لإخماد النيران إضافة إلى فرق من وحدة تربية وتنمية الغابات و3 سيارات تدخل سريع من الدائرة استطاعت الوصول إلى مواقع النيران والتعامل معها مع إشراك 4 جرارات و4 سيارات إطفاء كبيرة.

وأوضح رئيس دائرة الحراج أن أحد عمال فرق الإطفاء من مركز قلعة المهالبة تعرض لإصابة في رأسه أثناء إخماد النيران تم نقله إلى المشفى لتلقي العلاج مقدرا في الوقت نفسه المساحات المتضررة من الحريق بنحو 40 دونماً.

كما أخمد كوادر إطفاء فوج إطفاء اللاذقية ودائرة الحراج في مديرية الزراعة حريقاً في مساحات مزروعة باشجار الزيتون في قرية القلورية بريف القرداحة.

وأوضح قائد فوج إطفاء اللاذقية الرائد مهند جعفر أن آليات من دائرة الحراج وفوج الإطفاء في اللاذقية شاركت بالسيطرة على النيران وإخمادها وهي حالياً في مرحلة التبريد مقدراً المساحات المتضررة بنحو 20 دونماً معظمها أراض مزروعة بالزيتون.