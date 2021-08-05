دواجن السويداء تطرح مادة البيض في صالاتها بسعر 6 آلاف ليرة للصحن

السويداء-سانا

بدأت منشأة دواجن السويداء طرح مادة البيض الطازج في صالتيها بمدينة السويداء بسعر 6 آلاف ليرة للصحن الواحد بهدف تأمين احتياجات المواطنين منها بأسعار مخفضة عن السوق.

وذكر مدير عام المنشأة الدكتور طلعت نمر في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الهدف من هذا العرض تحقيق التدخل الإيجابي للمنشأة بالسوق والتي طرحت البيض بسعر أقل من السعر التمويني المحدد بمبلغ 1500 ليرة للصحن الواحد مبيناً أن طرح البيض بهذا السعر بدأ أمس ومستمر اليوم على أن يستأنف بعد انتهاء العطلة المقبلة.

وأشار نمر إلى أن المنشأة حددت يوم التاسع من الشهر الجاري لبيع طيور الدجاج المنسق من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً بسعر 3500 ليرة للطير الواحد.

يذكر أن منشأة دواجن السويداء باعت خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 9 ملايين و254 ألف بيضة بقيمة نحو مليار و 800 مليون ليرة.

عمر الطويل