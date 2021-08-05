5 آب 1963.. توقيع معاهدة حظر إجراء التجارب النووية

دمشق-سانا

1858 إنشاء أول خط تلغراف عبر المحيط الأطلسي.

1907 سفينتان حربيتان فرنسيتان تقومان بقصف مدينة الدار البيضاء.

1947 الاتحاد العام التونسي للشغل يقوم بإضراب عام في مدينة صفاقس أدى إلى التصادم مع القوات الفرنسية وسقوط عشرات الضحايا.

1963 الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي والمملكة المتحدة يوقعون معاهدة حظر إجراء التجارب النووية.

1981 الرئيس الأمريكي رونالد ريغان يفصل 11359 شخصا من المسؤولين عن حركة الملاحة الجوية لرفضهم الرجوع إلى أعمالهم والاستمرار في الإضراب.

2009 تنصيب محمود أحمدي نجاد رئيسا لإيران لفترة رئاسية ثانية.

2010 انهيار منجم كوبيابو في تشيلي يسفر عن احتجاز 33 عاملا على عمق نحو 700 متر تحت الأرض.

من مواليد هذا اليوم

1802 نيلس هنريك أبيل.. عالم رياضيات نرويجي.

1879 ساطع الحصري.. مفكر سوري.

1905 فاسيلي ليونتييف.. اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1973.

من وفيات هذا اليوم

1792 فريديريك نورث رئيس وزراء المملكة المتحدة.

1946 فيلهلم ماركس مستشار ألمانيا.

1957 هاينريش فيلاند.. عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1927.

أعياد ومناسبات

عيد الطفولة في الصين.