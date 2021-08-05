إخلاء محطة للطاقة الحرارية في تركيا مع اقتراب حرائق الغابات منها

أنقرة- سانا

أخلت سلطات النظام التركي محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الحرارية في جنوب البلاد اليوم بعدما بلغت نيران حرائق الغابات أطراف المحطة القريبة من مدينة ميلاس على بحر إيجه.

وذكرت وكالة فرانس برس أن حريقاً جديداً اندلع في جوار المحطة بعدما تمت السيطرة على النيران التي كانت تهددها وسط حرائق غير مسبوقة تجتاح منذ أكثر من أسبوع هذه المنطقة الزراعية والسياحية من البلاد.

من جهته قال رئيس بلدية ميلاس محمد توكات في تغريدة:”يجري الآن إخلاء المحطة بالكامل” فيما أوضح مسؤولون محليون أنه تم إفراغ خزانات الهيدروجين المستخدمة لتبريد المحطة وملؤها بالمياه من باب الحيطة.

ووجهت انتقادات للنظام التركي بسبب تأخر الاستجابة الحكومية فى السيطرة على الحرائق الأمر الذى تسبب فى تزايد الخسائر المادية الهائلة وفى الأرواح فى الوقت الذى لم يدل فيه مسؤولو النظام بتصريحات حول حجم المناطق المتأثرة بالحرائق.