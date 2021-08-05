برلماني روسي: عدم إرسال مراقبين للانتخابات الروسية قرار مسيس

موسكو-سانا

أكد البرلماني الروسي ليونيد سلوتسكي أن قرار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عدم إرسال مراقبين عنها لمتابعة سير انتخابات مجلس الدوما الروسي المقبلة مسيس.

ونقلت روسيا اليوم عن سلوتسكي الذي يترأس لجنة مجلس الدوما للشؤون الدولية قوله ” برأيي هذه خطوة لها دلالتها والإشارات إلى استحالة تنفيذ مهام المراقبة ضمن بعثة مصغرة غير مبررة وتدل على ازدواجية المعايير”.

وأضاف أن روسيا اقترحت تشكيل بعثة من 50 مراقباً عن مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا و10 مراقبين عن الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وإن هذا القرار يمكن اعتباره مسيساً إذ أن الطلب الروسي كان يتحدث عن قواعد صحية وليس عن قيود لأسباب أخرى وبالطبع هذا لن ينعكس على الانتخابات وهي ستجرى بالتوافق مع كل المبادئ الديمقراطية.

وكانت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أعلنت أنها لن ترسل مراقبين عنها إلى انتخابات مجلس الدوما الروسي المقرر إجراؤها في أيلول المقبل بسبب طلب روسيا أن تحد المنظمة من عدد المراقبين على خلفية الوضع الوبائي.