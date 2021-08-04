ليفربول يجدد تعاقد أليسون

لندن-سانا

أعلن نادي ليفربول الإنكليزي تمديد عقد حارسه البرازيلي أليسون بيكر.

وأشارت صحيفة ميرور البريطانية إلى أن بيكر حارس مرمى الفريق وقع على عقد جديد ينص على استمراره مع النادي حتى عام 2027.

ولفتت الصحيفة إلى أن أليسون وافق على البنود الشخصية في عقده الجديد الذي سيجعله واحداً من أغلى اللاعبين أجرا في صفوف الفريق.

وسبق لليفربول أن جدد عقدي ترينت ألكسندر أرنولد وفابينيو وقد يتبعهما كل من محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وساديو ماني.

وكان أليسون 28 عاماً سجل هدفاً نادراً وحاسماً في مرمى وست بروميتش ألبيون بالدوري الإنكليزي الممتاز الموسم الماضي ليسهم في تأهل ليفربول إلى دوري أبطال أوروبا.