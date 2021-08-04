الاحتلال التركي ومرتزقته يعتدون بقذائف مدفعية وصاروخية على تل تمر وأبو راسين بريف الحسكة

الحسكة-سانا

اعتدت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية من المناطق التي تحتلها بريف محافظة الحسكة على المنازل في عدة قرى بمنطقتي أبو راسين وتل تمر بالريف الشمالي للمحافظة .

وذكرت مصادر محلية لمراسل سانا أن قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها اعتدوا مساء اليوم بعدد من قذائف المدفعية الثقيلة والصاروخية على المنازل في قريتي تل الورد وأم الكيف في محيط بلدتي أبو راسين وتل تمر ما تسبب بوقوع أضرار بمنازل الأهالي وممتلكاتهم.

ولفتت المصادر إلى أن الاعتداءات ترافقت باستقدام قوات الاحتلال التركي تعزيزات من أسلحة وذخائر إلى مواقعها على تخوم المناطق الآمنة بمحيط بلدتي أبو راسين وتل تمر.

وتستهدف قوات الاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابيون بشكل متكرر مناطق وقرى في أرياف حلب والحسكة والرقة بالقذائف والصواريخ الأمر الذي يؤدي إلى وقوع ضحايا وإصابات بين الأهالي وأضرار بالممتلكات العامة والخاصة.