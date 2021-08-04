رصد 72 خرقاً جديداً لاتفاق وقف النار في الحديدة غرب اليمن

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها 72 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق في المحافظة قولها اليوم “إن من بين الخروقات إلقاء طيران تجسسي قنابل على الفازة وتحليق سبع طائرات تجسسية في أجواء الفازة والدريهمي والتحيتا والجاح”.

كما أشار المصدر إلى رصد 13 خرقاً بقصف مدفعي و50 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.