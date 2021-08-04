سوق المنتجات الريفية بطرطوس… فرصة لتسويق منتجات المشاركين والتعريف بها

طرطوس–سانا

يشكل سوق المنتجات الريفية الذي تقيمه هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مدينة طرطوس القديمة فرصة كبيرة للمشاركين فيه لتسويق منتجاتهم والتعريف بها على نطاق واسع وبشكل مجاني.

ويتضمن المعرض الذي يشارك فيه 43 مشاركاً ومشاركة من ريف طرطوس مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية الريفية التي صنعتها سيدات حرفيات من مواد أولية متوافرة بالريف إضافة إلى مجموعة من الإكسسوارات والمواد التجميلية والفخاريات والأعمال التراثية اليدوية وفق ما أكدت مديرة فرع الهيئة بطرطوس ورود سليمان حيث أشارت لمراسلة سانا إلى أن الهيئة قدمت مكان العرض مجاناً إضافة إلى إقامة مجانية للمشاركين بالسوق من ريف المحافظة لمدة خمسة أيام.

ولفتت إلى أن الهيئة مستمرة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل مجاني حيث ستقيم لاحقاً دورة خاصة للمشاركين بالسوق حول كيفية الحصول على ماركة مسجلة لمشروعهم ودورة متخصصة بطرق تحسين المشروع وتسويق المنتجات.

وبينت سليمان: إن أغلبية المشاركين خضعت لدورات تدريبية مجانية حول كيفية إنشاء مشروع خاص كما سعينا بالتعاون مع المحافظة لمنحهم تراخيص مجانية “مؤقتة” لمدة عام لتسويق منتجاتهم في السوق لحين حصولهم على علامات تجارية خاصة تمكنهم من تسويق منتجاتهم بشكل أفضل.

المشاركة ميادة ديب وتعرض مجموعة من الأعمال اليدوية كالكروشيه والإكسسوارات والحقائب عبرت عن شكرها للهيئة لتأمين الإقامة ودعم المشاركات الريفيات بالسوق موضحة أن السوق يشهد إقبالاً جيداً خلال فترة المساء.

سوزان خضور المشاركة بمجموعة واسعة من منتجاتها المنزلية الغذائية أكدت أن المشاركة بالسوق الذي تختتم فعالياته غداً فرصة جديدة لها لعرض منتجاتها وتسويقها بشكل أوسع موضحة أنها تعرض المربيات والعصائر ورب البندورة والمخلل وحلويات العيد وبعض المنتجات التي تزرعها في حديقة منزلها كالباذنجان والخيار في حين تشتري أشياء أخرى لم تنجح زراعتها لديها مثل القرع.