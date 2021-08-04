سياحة دمشق: 150 ألف زائر لمعرض الزهور في حديقة تشرين

دمشق-سانا

وصل عدد زوار معرض الزهور في حديقة تشرين الذي اختتم فعالياته أمس إلى 150 ألف زائر حسب أرقام مديرية سياحة دمشق التي أعلنت أنه كان معرضا للسياحة الشعبية والعائلية بامتياز.

ومعرض الزهور الذي نظمته وزارة السياحة بالتعاون مع محافظة دمشق بين الـ 18 من تموز الماضي والثالث من آب الجاري بعنوان “شام الياسمين تزهر من جديد” ضم 60 جناحاً و17 مسطحاً أخضر عرضت الأزهار والنباتات والتجهيزات الخاصة بالمشاتل ومنتجات الوردة الشامية والنباتات الطبية والعطرية.

مدير سياحة دمشق المهندس بسام ماردينلي بين لـ سانا أن معرض الزهور شهد إقبالا كثيفا والوزارة قدمت التسهيلات اللازمة لنجاحه وأتاحت الفرصة مجانا لعدد من الحرفيين والنساء الريفيات وأسر الشهداء للترويج لمنتجاتهم من جميع المحافظات وتحقيق فائدة مادية ومعنوية عبر إثبات وجودهم.

ولفت ماردينلي إلى أن المعرض وجه من خلال أنشطة فنية وثقافية رسائل توعوية وتثقيفية عن طرق العناية بالنباتات المنزلية والحدائق والتشجيع على زراعة الأزهار في شرفات المنازل والمساحات الضيقة والتشجيع على الاهتمام بالوردة الشامية المسجلة على قائمة التراث العالمي وعن أهمية تدوير النفايات واعادة استخدامها.

وأشار ماردينلي إلى أن الوزارة وجهت دعوات لحضور المعرض إلى عدد من دول الجوار لكن جائحة كورونا حدت من هذا الأمر واقتصر الحضور على دولتي لبنان والعراق لافتا إلى أن اللجان المسؤولة عن المعرض ستقوم بمناقشة الثغرات والسلبيات لمعالجتها في الدورات القادمة وتعزيز الإيجابيات.