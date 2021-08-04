إكثار السويداء.. بدء الاكتتاب على بذار البطاطا المستوردة

السويداء-سانا

أعلن فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في السويداء فتح باب الاكتتاب أمام المزارعين لشراء بذار البطاطا الأجنبية المستوردة مرتبة ايليت للعروتين الربيعية والصيفية للموسم القادم.

وذكر مدير فرع المؤسسة المهندس وائل الطويل في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الاكتتاب يستمر لغاية السادس عشر من الشهر الحالي ويتم وفقا للترخيص الزراعي ويتطلب دفع عربون اكتتاب مقداره مليون ليرة سورية للطن الواحد يتم دفعه نقداً كما يمكن الحصول على البذار عن طريق التمويل المصرفي.

وفي سياق متصل أشار الطويل إلى توفر بذار البطاطا مرتبة ايليت المنتجة محلياً ضمن المشروع الوطني للمزارعين الراغبين بالحصول عليها لزراعة البطاطا للعروة الخريفية.