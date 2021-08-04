أبوالفضل شكارجي: الحرب الإعلامية ضد إيران تمهد لمغامرة جديدة

طهران-سانا

اعتبر كبير المتحدثين باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبوالفضل شكارجي أن الحرب الإعلامية الغربية الأخيرة بدعم من الكيان الصهيوني وبعض الدول في المنطقة ضد إيران تمثل تمهيداً لمغامرة جديدة.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن العميد شكارجي قوله في تصريح له اليوم إن “الأنباء المتناقضة والضجيج الإعلامي المفتعل لبعض وسائل الإعلام الغربية والصهيونية حول انعدام الأمن للملاحة البحرية في مياه بحر عمان واختطاف السفن تعد نوعاً من الحرب النفسية وتوفير الأرضية لمغامرات جديدة”.

وأضاف شكارجي إن القوات المسلحة الإيرانية وضمن مساعدتها للعبور الآمن للسفن التجارية تحظى بإحاطة استخباراتية كاملة وهي في كامل الجهوزية تجاه أي تحركات مشبوهة لتقديم أي مساعدة وإرسال وحدات الإغاثة في حال الضرورة والطلب من السفن الأجنبية.