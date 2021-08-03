الخارجية الإيرانية: التقارير عن حوادث أمنية قرب ساحل الخليج مثيرة للريبة

طهران-سانا

وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة التقارير عن حوادث أمنية تشمل سفنا قرب ساحل الخليج وبحر عمان بأنها “مثيرة للريبة”.

وحذر خطيب زادة في تصريح نقلته وكالة أنباء فارس الإيرانية من خلق أجواء زائفة لأغراض سياسية محددة في المنطقة معرباً في الوقت ذاته عن استعداد البحرية الإيرانية لتقديم خدمات الإسناد البحري إذا لزم الأمر لمرور السفن في المنطقة.

وفي وقت سابق اليوم تحدثت تقارير اخبارية عن خروج أربع ناقلات نفط عن السيطرة في ظروف غامضة في خليج عمان قبالة سواحل الإمارات بينما عمدت وكالة التجارة البحرية البريطانية للتحذير من حادث في المياه الدولية قبالة سواحل امارة الفجيرة مرجحة أنها عملية قرصنة واختطاف محتملة.