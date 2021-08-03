فيفا يفرض على الكاميروني حياتو عقوبة الإيقاف وغرامة مالية

زيورخ-سانا

أصدرت لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قراراً بمنع الكاميروني عيسى حياتو الرئيس السابق للاتحاد الإفريقي للعبة من المشاركة في أي نشاط متعلق باللعبة لمدة عام.

وقال الفيفا في بيان له ” بعد جلسة استماع موسعة قضت الغرفة القضائية بناء على المعلومات التي جمعتها غرفة التحقيق بأن حياتو قد خرق واجبه في الولاء في منصبه كرئيس للاتحاد الإفريقي من خلال الدخول باسم ونيابة عن الكونفدرالية في اتفاقية مناهضة للمنافسة مع شركة لاغاردير سبورت الفرنسية والتي تسببت بأضرار جسيمة للكاف تقدر بأكثر من 11 مليون دولار فضلاً عن سمعته”.

وفرضت اللجنة إضافة إلى عقوبة الإيقاف غرامة مالية على حياتو قدرها 30 ألف فرنك سويسري بسبب وجود انتهاكات في توقيع مذكرة التفاهم والاتفاقية التعاقدية لتسويق وسائل الإعلام وحقوق التسويق للمسابقات التي نظمها الـ كاف مع الشركة الفرنسية بين عامي 2014 و2017.

وكان الكاف قد نصب حياتو رئيساً فخرياً للاتحاد الإفريقي لكرة القدم وبالتالي سيغيب عن حضور أي مؤتمرات تخص الكاف خلال الفترة المقبلة.