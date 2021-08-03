بري: تحقيق العدالة والاقتصاص من المتورطين بانفجار مرفأ بيروت

بيروت -سانا

جدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري التمسك بتحقيق العدالة وكشف الحقيقة في حادث انفجار مرفأ بيروت والمتورطين فيه.

وقال بري في بيان عشية الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت العام الماضي “من موقعنا السياسي والتشريعي لن نرضى بأقل من العدالة والاقتصاص من المتورطين بأي موقع كانوا ولأي جهة انتموا والمدخل إلى ذلك معرفة الجهة التي أدخلت نيترات الموت إلى عاصمتنا بيروت والأسباب الكامنة وراء الانفجار” مشدداً على أن العدالة هي استحقاق يومي تتكرس باستقلالية القضاء وتطبيق الدستور والقانون والسمو بقضية الشهداء ودمائهم فوق أي اعتبار سياسي أو انتخابي.

وشدد بري على أن لا حصانة ولا حماية ولا غطاء إلا للشهداء وتطبيق القانون والدستور بشأن الحادث.

وكان انفجار هز مرفأ بيروت في الرابع من آب العام الماضي 2020 وأوقع عشرات الشهداء وآلاف الجرحى إضافة إلى أضرار مادية هائلة.