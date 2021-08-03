فريق الجيش يواصل تحضيراته للدوري الممتاز لكرة القدم ويتعاقد مع لاعبين جدد

دمشق-سانا

تتواصل تحضيرات فريق الجيش لكرة القدم لبطولة الدوري الممتاز الذي سينطلق في الثالث عشر من الشهر المقبل والتي سيفتتحها بلقاء الفتوة.

مدرب الفريق أحمد عزام قال في مؤتمر صحفي عقد اليوم في مقر النادي إنه تم التعاقد مع لاعبين جدد أبرزهم الحراس رضوان الأزهر وعبد اللطيف نعسان ويوسف عساف وإعادة ثلاثة لاعبين معارين إضافة إلى ترفيع 7 لاعبين من شباب النادي وضمهم إلى فريق الرجال مع تجديد عقود 9 لاعبين.

وأضاف عزام نعمل وفق استراتيجية محددة في إطار التحضير للموسم الكروي المقبل بالاعتماد على أبناء النادي واللاعبين الذين تم التعاقد معهم لسد النقص حيث يضم الفريق الحالي عدداً جيداً من اللاعبين الشباب الذين سيبذلون ما بوسعهم لتقديم الأداء الجيد مشيراً إلى أن لكل مباراة ظروفها وتطور المستوى أمر مرهون بمرور الوقت وخوض مباريات أكثر في الدوري ونسعى لأن نكون بين الأوائل كالعادة في بداية الدوري والمنافسين بقوة على لقب البطولة.

من جهته لفت رئيس النادي العميد محسن عباس إلى المستوى الجيد للاعبي النادي في مختلف البطولات سواء في كرة القدم أو بالألعاب الرياضية الأخرى التي يمارسها النادي موضحاً أن استراتيجية النادي تعتمد على بناء جيل رياضي من خلال إعداد الفئات العمرية الصغيرة بالشكل الأمثل بما يخدم فرق النادي والرياضة السورية بوجه عام مبدياً ثقته بالكادر التدريبي الجديد لفريق كرة القدم في المنافسة بقوة في بطولة الدوري الممتاز.

يشار إلى أن النادي تعاقد مع اللاعبين رامي عامر ومنهل طيارة وميلاد حمد وزكريا حنان ومازن العيس وأحمد الأحمد وباسل الحسين وتم تجديد عقود اللاعبين جهاد الباعور ومحمد الواكد ومحمد البري وخطاب مشلب وزيد غرير وعمر سعد الدين وأحمد الخصي ورامي الترك وأحمد رجب.