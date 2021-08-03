بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش.. حملة تبرع بالدم في طرطوس

طرطوس-سانا

بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين لتأسيس الجيش العربي السوري نفذ فرع اتحاد شبيبة الثورة بطرطوس اليوم حملة تبرع بالدم في بنك الدم وذلك بمشاركة 45 شاباً وشابة.

وأكد عدد من المشاركين في الحملة لمراسلة سانا أن التبرع بالدم واجب وطني وإنساني وعربون تقدير ووفاء لتضحيات ابطال الجيش العربي السوري الذين قدموا الكثير في سبيل الوطن معربين عن استعدادهم للتبرع مرات أخرى.

وأكد أمين فرع شبيبة طرطوس عدنان غانم أن الشباب أرادوا من خلال هذه الحملة التعبير عن تقديرهم لتضحيات الجيش العربي السوري في سبيل الوطن ومتابعة خطة المنظمة في مجال العمل التطوعي.

مدير بنك الدم بطرطوس العقيد نوال إبراهيم أشارت إلى أهمية هذه الحملات في دعم بنك الدم بمختلف أنواع الزمر التي يحتاجها المرضى وخاصة جرحى الجيش العربي السوري ومرضى التلاسيميا والسرطان وجراحة القلب والعمليات الجراحية مؤكدة أهمية تشجيع ثقافة التبرع بالدم كإجراء مفيد للصحة والجسم.