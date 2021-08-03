طرق جديدة وتعبيد أخرى في بلدة سرغايا بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

أنهى المجلس المحلي في بلدة سرغايا بريف دمشق شق شارع ميسلون الواصل بين صالة المجلس وشارع المحطة بطول 300 متر وعرض 8 أمتار.

رئيس المجلس المهندس محمد نصر بين في تصريح لمندوبة سانا أن هذا الطريق يخفف الضغط عن الشارع الرئيسي والعمل جار على إعداد دراسة لتعبيده وانشاء مصارف مطرية من أجل وضعه في العمل هذا العام.

وأشار نصر إلى أن الاعمال التي نفذها المجلس المحلي في سرغايا خلال الفترة الماضية من شق طريق بطول 150 مترا لتخديم المدارس وطريق فرعي آخر بمحاذاة مجرى نبع عين الموقد وقناة مطرية بطول 350 مترا ومسيل مائي للنهر أسهمت بحل مشكلة الصرف الصحي في البلدة إضافة إلى تعبيد الشارع المحاذي لسكة القطار بطول 800 متر وعرض 12 مترا بتكلفة 40 مليون ليرة سورية بعد إنجاز مشروع الصرف الصحي لكامل الشارع.

وأوضح نصر أن المجلس المحلي يقوم بتجهيز إضبارة الاستملاك لشارع آخر بالبلدة بطول 600 متر وعرض 8 أمتار وسط البلدة وهناك مشروعا صيانة زفتية بانتظار رصد الاعتمادات اللازمة للتنفيذ ومشروعا إنارة وتركيب وصلات لشبكات الصرف الصحي في بعض الأحياء ويتم التواصل مع إحدى المنظمات لتبني تنفيذ المشروعين.

ولفت نصر إلى قيام أحد المتبرعين بتنفيذ ألواح للطاقة الشمسية لتشغيل إحدى الآبار بغزارة 30 مترا مكعبا في الساعة ما خفف من الأزمة وتم فرز باص نقل داخلي إلى البلدة حديثا يخدم طريق دمشق سرغايا.

وبشأن المشاريع الاستثمارية ذكر نصر أن المجلس المحلي بصدد الإعلان عن مشروع مناقصة لتأهيل صالة الأفراح التابعة للمجلس إضافة إلى إشادة 50 محلا تجاريا على الشارع المحاذي لسكة القطار ينفذ بالتعاون مع المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي.

سفيرة إسماعيل