الشابة هنادي محمود تؤسس مشروعها الصغير الخاص بصناعة أطباق القش

دمشق-سانا

حبها للحرف اليدوية جعلها تتجه نحو تصميم أعمال يدوية من القش وتطويرها وتأسيس مشروعها الصغير المتضمن صناعة اللوحات والأطباق والسلال والأواني والذي حقق لها مردودا اقتصاديا.

وفي هذا الصدد قالت الشابة هنادي محمود لـ سانا الشبابية “إن الصناعات اليدوية التي كانت تحكيها والدتها منذ أعوام كانت تلفت نظرها ومع الوقت اصبحت تصنع كل ما يلزمها وتقوم بتدوير الأشياء للاستفادة منها ورويدا رويدا اتقنت مهنة صناعة القش وأحبتها لتبدأ بعرض منتوجاتها على صفحات التواصل الاجتماعي وتسوق منتجاتها في المعارض والبازارات ومنها سوق الفصول الأربعة لتتحول هوايتها الى مهنة مكنتها من تحقيق ذاتها اقتصاديا”.

وتعتمد هنادي في منتوجاتها اليدوية على صناعة أطباق القش وترى أنها من أجمل الصناعات التي ما زال عليها إقبال وطلب مستمرين ولها روادها الذين يطلبونها بأنواع معينة مبينة أن منزلها يزخر بأجمل لوحات وأطباق وسلال القش الملونة وأن أواني القش ما زالت مطلوبة رغم انتشار الاواني الزجاجية والبلاستيكية كما تستخدم في زينة المنازل.

وتتابع هنادي إن هذه الصناعة تتطلب وقتا طويلا ومجهودا وتركيزا فهي تقوم بنفسها بجمع أكوام محصول القمح وترتيبه بعد فصل السنابل عنها واختيار الجزء المناسب لصناعة أطباق القش كما تقوم بصباغة القش عبر تليينه ونقعه بالمادة الصبغية مدة كافية.

واختتمت هنادي حديثها بالقول: “عشقت هذه الصناعة لما لها من طابع تراثي وذكريات محببة لها وعرفت من خلالها اهمية استثمار الوقت بما هو نافع لتحقق استقلالها الاقتصادي والاجتماعي”.

لمياء الرداوي