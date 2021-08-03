مبادرات شبابية هادفة في فرع الجمعية العلمية السورية باللاذقية

اللاذقية-سانا

يواصل فرع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية باللاذقية احتضان المبادرات الشبابية المميزة التي تنسجم مع رؤية الجمعية وجهودها في دعم الشباب بمجال علوم المعلوماتية وتقنياتها.

ومؤخرا نظم فرع الجمعية دورة تدريبية مجانية في علوم الروبوت باستخدام الأردوينو بإشراف المدربة الشابة ماري نوار زاهر التي أوضحت لـ سانا الشبابية أنها دربت عددا من الأطفال واليافعين المهتمين بعلم الروبوت بهدف اطلاعهم على تجربتها في هذا المجال وكيف استفادت من أوقات الفراغ في تنمية مهاراتها بعد أن اكتشفت شغفها بالبرمجة في أمريكا مؤكدة أن ما لمسته من تفاعل واهتمام ورغبة بتعزيز المدارك المعرفية والقدرات البرمجية لدى المشاركين بالدورة أعطاها شعورا بالرضا.

كما أكدت أنها أرادت من خلال هذه المبادرة التعبير عن حبها لوطنها سورية كونها مغتربة في أمريكا وتشجيع الجيل القادم من الشباب على مواصلة سعيهم لتحقيق أحلامهم.

الدكتور عزيز زاهر طبيب اطفال عبر عن فخره بحفيدته ماري التي أرادت توفير تجربة مميزة لأطفال سورية مؤكدا أن حب الوطن أغلى ما يمكن لسوري أن يورثه لأبنائه وأحفاده.

11 متدربا من الأطفال واليافعين استفادوا من الدورة التي استمرت شهرا كاملا وتعاونوا ساعات طويلة لإنجاز التجارب والمشاريع باستخدام الأردوينو وهو عبارة عن لوح تحكم الكتروني يمكن ربطه بمجموعة من الحساسات للتواصل مع العالم الخارجي ثم تحويل القراءات إلى بيانات يقوم بتحليلها وتنفيذ المهام المطلوبة كتشغيل محرك أو إضاءة أو إصدار صوت وغيرها.

وأعربت المهندسة مريم جودت فيوض رئيسة فرع الجمعية باللاذقية عن سعادتها بهذه المبادرة التي اضافت قيمة لجهة المعلومات التي قدمتها ماري والتجهيزات التي أغنت موارد الجمعية.

رشا رسلان