بكين: مزاعم واشنطن حول تسرب كورونا من مختبرات صينية كاذبة

بكين-سانا

جددت وزارة الخارجية الصينية التأكيد على أن المزاعم الأمريكية لجهة تسرب فيروس كورونا من مختبرات صينية كاذبة وغير أخلاقية وغاياتها سياسية.

ورداً على تقرير للنائب الجمهوري مايكل ماكول رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي يدعي وجود أدلة كثيرة على تسرب الفيروس من معهد ووهان لعلم الفيروسات في وقت ما قبل أيلول 2019 قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان للصحفيين اليوم: التقرير غير أخلاقي ومبني بالكامل على الأكاذيب الملفقة والحقائق المشوهة دون تقديم أي دليل وغير موثوق أو علمي وغايته تشويه السمعة والافتراء على الصين سعياً وراء مكاسب سياسية.

ولفت إلى زيارة فريق الخبراء من منظمة الصحة العالمية إلى معهد ووهان لعلم الفيروسات في شباط الماضي والذي توصل إلى نتيجة مفادها أن الادعاء بحدوث تسرب في المختبر أمر مستبعد للغاية.

وحث لي جيان الولايات المتحدة على احترام الحقائق والعلوم والتركيز على مكافحة وباء كورونا وإنقاذ الأرواح بدلاً من الانخراط في التلاعب السياسي بحجة الوباء وتحميل اللوم على الآخرين.