إعادة خدمة الاتصالات والانترنت لبلدتي قنوات ومفعلة بالسويداء

السويداء-سانا

أعاد فرع الشركة السورية للاتصالات في محافظة السويداء اليوم خدمة الاتصالات والانترنت لبلدتي قنوات ومفعلة في ريف المحافظة بعد الانتهاء من معالجة التعدي الذي وقع الليلة الماضية على الكبل الضوئي.

وأوضح مدير فرع الشركة المهندس حازم الشوفي في تصريح لمراسل سانا أن الكبل الضوئي تعرض لعملية تعد وتخريب ما أدى الى انقطاع الاتصالات عن المشتركين في بلدتي قنوات ومفعلة البالغ عددهم نحو 5 آلاف مشترك إلى أن ورشات الشركة اعادت الخدمة اليوم للبلدتين لافتاً إلى أن هذا الكبل سبق وتعرض للتعدي مرتين خلال العامين الماضي والحالي.

وفي سياق متصل لفت الشوفي إلى تعرض الكبل النحاسي المغذي لقريتي تل اللوز وأبو زريق من مقسم طليلين للسرقة ما ادى الى انقطاع الخدمة الهاتفية والانترنت عن القريتين مبينا أن العمل جار حاليا لتأهيل الكبل بغية اعادة الاتصالات خلال الفترة القادمة.

ودعا الشوفي إلى تضافر جهود المجتمع المحلي للإبلاغ عن أي تعديات قد تحصل على الخطوط الهاتفية.