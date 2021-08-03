الوطن وأعياده يضيئان قصائد مهرجان شعري في ثقافي حمص

حمص-سانا

احتفى شعراء من محافظة حمص بالقسم الدستوري وذكرى تأسيس الجيش العربي السوري في لقاء شعري احتضنه المركز الثقافي في المدينة بحمص بعنوان “نصرك هز الدني”.

واستهل المهرجان الشاعر محمد العلي بقصيدته الوطنية التي أهداها للجيش العربي السوري في عيده مجد فيها بواسل جيشنا وبطولاتهم مستخدما الألفاظ الجزلة والمعبرة.

بدوره قدم الشاعر حسن أحمد قصيدة “الجرح الوسام” ذكر فيها بتضحيات أبطالنا الجرحى وما قدموه للوطن من بسالة وتضحيات.

وشارك الشاعر علي أسعد بقصيدة عمودية عنوانها “الشهيد” عكس خلالها حالة الألم لفقدان الشهيد وكم العبر والمعاني التي تركها برحيله.

وفي قصيدة بعنوان “صلاة في قبة الخوذة” قدم الشاعر حسن سمعون صورة عن ملاحم البطولة التي سطرها الجيش وكيف استبسل في الدفاع عن أرضه ووطنه.

وكان للشاعر حيدر معروف قصيدة عمودية بعنوان “قيامة النصر” حيا فيها معاني عشق الوطن والصبر والفداء.

يشار إلى أن المهرجان الذي يقام على يومين يشارك فيه مجموعة من الشعراء بينهم عدد من ضباط الجيش العربي السوري.

لارا أحمد