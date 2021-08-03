العراق.. القبض على شبكة إرهابية تخطط لاستهداف المواطنين في كركوك

بغداد-سانا

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية عن إلقاء القبض على شبكة إرهابية كبيرة كانت تخطط لاستهداف المواطنين في محافظة كركوك.

وقالت الوكالة في بيان نقله موقع السومرية نيوز: “إنه بعد إلقاء القبض على شبكة إرهابية كبيرة في محافظة كركوك من المسؤولين عن تفجيرات سوق الوحيلات ب‍مدينة الصدر وبعد متابعة استخبارية دقيقة وتعقب أمني واستخباري نجحت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية في الايقاع بخلية إرهابية ثانية في الأنبار كانت تريد تنفيذ هجمات في الأماكن العامة والمزدحمة لاستهداف الأبرياء الآمنين خلال عيد الأضحى الماضي”.

وأشار البيان إلى أن التحقيقات الأولية كشفت عن تنفيذ أعضاء الخلية عمليات إرهابية لاستهداف دوريات للجيش والحشد الشعبي عام 2018 بعبوات ناسفة ومحاولاتهم تنفيذ هجمات كبيرة خلال أيام عيد الأضحى.

ولفت البيان إلى أنه تم إجراء التحقيقات اللازمة وتصديق اعترافات الإرهابيين قضائياً تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاء ما اقترفته أياديهم من جرائم بحق أبناء الشعب العراقي.