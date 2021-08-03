(لفتة حب).. مشروع يوفر فرص عمل لسيدات معيلات بألبسة للأطفال ويدعم طلاب جامعيين بالسويداء

السويداء-سانا

عبر مشغل للخياطة في مركز مقام عين الزمان بالسويداء يتواصل العمل بمشروع “لفتة حب” الحامل لمجموعة من الأهداف التنموية والخيرية التي تخدم الأطفال والنساء والشباب.

المشروع كما ذكر المدير التنفيذي لمركز مقام عين الزمان الخيري باسل نصر لمراسل سانا يوفر فرص عمل لعدد من السيدات المعيلات لأسرهن في خياطة ملابس الأطفال لبيعها بسعر التكلفة للأطفال من عمر عام إلى 14 عاما والاستفادة من ريعها في دعم الطلاب الجامعيين.

وحسب مشرفة المشروع وصاحبة فكرته لبنى حميدان فإن “لفتة حب” بدأ العمل العام الماضي بتدوير الألبسة المستعملة وإعادة تفصيلها للأطفال المحتاجين حيث كانت الانطلاقة بتوفير 4 آلاف قطعة منها بشكل مجاني في عيد الأضحى لكن مع وجود دعم من المحسنين بالمجتمع الأهلي عبر توفير الأقمشة ولضمان الاستمرارية انتقل العمل خلال العام الحالي إلى تصنيع ثياب جديدة للأطفال مع توجيه الإنتاج للبيع بسعر التكلفة والمحافظة على جوهر العمل الخيري كونه يتم الاستفادة من الريوع لدعم الطلاب وتأمين رواتب للنساء العاملات بالمشغل.

وأشارت حميدان إلى أنه تم ضمن المشروع مؤخراً إطلاق مبادرة “بسمة عيد” لتوفير الألبسة للأطفال بأسعار التكلفة قبيل عيد الأضحى المبارك وذلك في موقعين الأول في صالة مجلس مدينة السويداء والثاني في سوق الخير بصالة الباسل الرياضية وذلك لمدة أسبوع.

وبينت حميدان أن المشروع قيد التوسع لخلق فرص عمل جديدة للنساء المعيلات مشيرة إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة إقامة بازارات خيرية لبيع الانتاج في أماكن محددة مع السعي لتخصيص مكان ثابت لتصريفه.

مسؤول قسم التواصل في المركز عدي عامر أشار إلى أنه جرى ضمن المشروع العام الماضي تفصيل 11 ألف كمامة وتوزيعها من خلال مبادرة “لنعبر معاً” على طلاب الصفين الخامس والسادس والعاملين والمراجعين لعدد من المؤسسات الاستهلاكية والخدمية.

وحسب رولا عزام التي تعمل في المشروع بقص الأقمشة وتعليم السيدات على الماكينات وجدت أريحية بذلك وتوفرت لها فرصة عمل تساعدها في تأمين مصروفها في حين ذكرت أمل صلاح الدين أن العمل بالمشروع منذ انطلاقته بدأ بمعدل ثلاثة أيام بالأسبوع وبأجر حقق لها دخلا لتكون مساعدة لزوجها في مواجهة أعباء الحياة ومتطلباتها.

عمر الطويل