هيئة شؤون الأسرى: الاحتلال يواصل انتهاك حقوق الأسرى الفلسطينيين

القدس المحتلة-سانا

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل انتهاك حقوق الأسرى الفلسطينيين وفي مقدمتها الإهمال الطبي المتعمد في خرق واضح لكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

ونقلت وكالة وفا عن الهيئة قولها في بيان اليوم إن الأسير ناهض الأقرع المعتقل منذ 2007 يواجه أوضاعا صحية صعبة حيث أن قدميه مبتورتان ويعاني مشاكل بالرئتين ويحتاج لتلقي الأكسجين بشكل دائم كما أن الأسير إياد نظير عمر مصاب بورم في الدماغ أثر على صحته مؤءخرا حيث يعاني دوخة مستمرة وعدم اتزان بالحركة ومن مشاكل بالنظر ويحتاج لعمل جراحي عاجل.

وحذرت الهيئة من أن الخطر يهدد حياة الأسيرين فيما تمتنع سلطات الاحتلال عن تقديم العلاج اللازم لهما.

ويواجه نحو 5300 أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال ظروف اعتقال قاسية بينهم نحو 550 أسيراً بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل.