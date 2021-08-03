أنطونوف: ظروف عمل الدبلوماسيين الروس في واشنطن مستمرة بالتدهور

واشنطن-سانا

أكد السفير الروسي في الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف أن ظروف عمل الدبلوماسيين الروس في الولايات المتحدة مستمرة بالتدهور رغم كل الادعاءات الأمريكية بعكس ذلك.

ونقل موقع روسيا اليوم عن أنطونوف قوله رداً على تصريح للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس حول وضع البعثات الدبلوماسية الأمريكية والروسية إن “برايس يضلل الصحفيين بشأن الوضع الحقيقي لعمل الدبلوماسيين الروس.. ولو استمعنا إليه فسيتكون انطباع بأن روسيا هي المذنبة في ظهور الصعوبات في عمل البعثات الدبلوماسية رغم اننا أظهرنا ضبط النفس لفترة طويلة جدا في ظل التدهور المضطرد والمقصود لفترة طويلة في حياة وظروف عمل الدبلوماسيين الروس في الولايات المتحدة ويشمل ذلك الاستيلاء على ممتلكاتنا وطرد الموظفين عندما تم منحهم 72 ساعة فقط لمغادرة البلاد”.

وأشار أنطونوف إلى أن السلطات الروسية لا تعارض عمل البعثة الدبلوماسية الأمريكية في موسكو وهي مستعدة للنظر بدقة في جميع الطلبات المقدمة لها بهذا الشأن لافتاً إلى أن روسيا أصدرت 22 تأشيرة دخول لموظفي السفارة الأمريكية في روسيا خلال هذه الفترة وبالمقابل حصلت فقط على تمديد تأشيرة المستشار الموفد للسفارة.

وتشهد العلاقات الدبلوماسية الروسية الأمريكية توترا بسبب الضغوط التي تمارسها واشنطن على عمل البعثات الروسية ورفضها تسهيل اجراءاتها وعدم منحهم تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة.