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انخفاض أسعار الذهب

2021-08-03

لندن-سانا

تراجعت أسعار الذهب اليوم لتتحرك في نطاق ضيق إذ أحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة مركزين على بيانات مهمة للوظائف الأمريكية من المقرر أن تصدر في وقت لاحق من الأسبوع.

وذكرت رويترز أن الذهب نزل في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1810.92 دولارات للأوقية بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1813.70 دولاراً.

وتراجع الدولار مقابل الين الياباني والفرنك السويسري وهما ملاذان آمنان خلال جلسة التداول في آسيا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.5 بالمئة إلى 25.31 دولاراً للأوقية وارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2682.32 دولاراً بينما تراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1054.22 دولاراً.

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