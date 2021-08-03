منافسة شديدة للتأهل لنصف نهائي دورة تشرين الكروية

اللاذقية-سانا

مواجهات حاسمة تقام اليوم بين فرق المجموعة الأولى في دورة تشرين الكروية بين عفرين ومنتخب سورية للشباب والشرطة مع تشرين لحجز بطاقتي التأهل للدور نصف النهائي من المسابقة.

ففي المباراة الأولى التي ستقام على أرض الملعب الرئيسي في مدينة الأسد الرياضية باللاذقية يكفي عفرين متصدر المجموعة بـ 4 نقاط التعادل لحجز إحدى بطاقتي التأهل للدور نصف النهائي بينما منتخب سورية للشباب وبجعبته نقطة واحدة يحتاج للفوز على أن يتعادل الشرطة الذي بجعبته 3 نقاط مع تشرين الذي يمتلك نقطة واحدة.

وفي المباراة الثانية يلتقي على أرض ملعب الباسل تشرين والشرطة بمباراة نارية لا تقبل القسمة على اثنين فالشرطة يريدها للفوز وحجز بطاقة التأهل الثانية لنصف النهائي بينما يطمح تشرين أيضاً لكسب نقاط المباراة ورفع رصيده إلى أربع نقاط.

وضمن منافسات المجموعة الثانية فاز الاتحاد على بانياس بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة الأولى التي جرت أمس على أرض الملعب الرئيسي في مدينة الأسد الرياضية باللاذقية.

وسجل أهداف الاتحاد سامر خانكان في الدقيقة 12 وعلي خليل في الدقيقة 66 ومحمد الأحمد في الدقيقة 82 فيما سجل الهدف الوحيد لفريق بانياس محسن معربس في الدقيقة 80.

وفي المباراة الثانية التي جرت على أرض ملعب الباسل فاز حطين على الفتوة بهدفين لهدف حيث سجل لحطين أحمد حمصي في الدقيقة 35 وبلال حسن في الدقيقة 90 فيما سجل هدف الفتوة محمد عبادي في الدقيقة 55.

وبهذه النتائج يتصدر الاتحاد وحطين المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط لكل منهما فيما تجمد رصيد بانياس والفتوة عند نقطة واحدة فيما يتصدر عفرين المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط يليه الشرطة بـ 3 نقاط وتشرين ومنتخب سورية للشباب ولكل منهما نقطة واحدة.

وتختتم منافسات الدور الأول غداً بمباراتي المجموعة الثانية التي تجمع بانياس مع الفتوة وحطين مع الاتحاد لحسم الصدارة والوصافة وترتاح الفرق يوم الخميس ليلعب يوم الجمعة بطل المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى وبطل المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية والفائزان يتأهلان للنهائي الذي سيقام يوم الأحد القادم.