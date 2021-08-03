البرازيل تسجل أكثر من 15 ألف إصابة بفيروس كورونا والمكسيك أكثر من 6500

عواصم-سانا

سجلت البرازيل 15143 إصابة جديدة و389 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفق بيانات وزارة الصحة البرازيلية فقد وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 19 مليوناً و953501 إصابة في حين بلغ العدد الكلي للوفيات 557223 وفاة .

وفي المكسيك ارتفع اجمالي الإصابات بالفيروس إلى مليونين و891498 إصابة بعد تسجيل 6506 إصابات جديدة بينما وصل عدد الوفيات الى 241279 حالة بعد تسجيل 245 وفاة جديدة.

وفي الصين أعلنت اللجنة الوطنية للصحة عن 90 إصابة جديدة بكورونا مقارنة مع 98 حالة قبل يوم مشيرة إلى أن 61 من الإصابات الجديدة محلية.

وبذلك يصل إجمالي الإصابات بالفيروس في بر الصين الرئيسي إلى 93193 إصابة في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636 وفاة وفق اللجنة.

وفي هذا السياق أعلن لي تاو المسؤول المحلي في مدينة ووهان وسط الصين أن المدينة التي بدأ فيها تفشي وباء كورونا في البلاد أواخر عام 2019 ستخضع جميع سكانها للفحوص للتأكد من عدم إصابتهم بكورونا وذلك بعد أن سجلت ثلاث حالات عدوى محلية بالفيروس أمس في المدينة.