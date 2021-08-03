العثور على أسلحة وذخائر لتنظيم (داعش) الإرهابي شمال العراق

بغداد-سانا

ضبطت القوات العراقية أسلحة وأنفاقا وأوكارا لتنظيم “داعش” الإرهابي في محافظة كركوك شمال العراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن خلية الإعلام الأمني قولها في بيان اليوم إن قوة من الشرطة الاتحادية وتشكيلاتها بالاشتراك مع الاستخبارات العسكرية نفذت عملية أمنية واسعة النطاق لتفتيش سلسلة تلال حمرين وقرية طويلعة إضافة إلى وادي زغيتون وقرية الجال وقرية الكبة أسفرت عن العثور على أربعة أوكار لفلول إرهابيي داعش ونفقين وست عبوات ناسفة.

وأكد البيان أنه تم تدمير الأوكار والأنفاق ومعالجة العبوات الناسفة والمواد الأخرى من قبل الجهات المعنية.

وتواصل القوات العراقية عملياتها الأمنية في مختلف مناطق البلاد لملاحقة فلول إرهابيى تنظيم “داعش” وتطهير البلاد من الإرهاب.