معدل ضحايا جرائم القتل في واشنطن يسجل 3 أضعاف ضحايا كورونا

واشنطن-سانا

تجاوز متوسط ضحايا جرائم القتل في العاصمة الأمريكية واشنطن الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بثلاثة أضعاف تقريباً حتى الأول من مطلع الشهر الجاري.

ونقلت قناة فوكس نيوز الأمريكية عن بيانات من إدارة شرطة العاصمة أن شهر تموز الماضي سجل 21 ضحية جريمة قتل مقارنة بثماني وفيات بفيروس كورونا.

كما سجلت العاصمة 100 جريمة قتل بحلول 10 من الشهر الماضي حيث وصل عدد الجرائم إلى 113 جريمة بحلول 30 من الشهر نفسه مقارنة بـ 108 جرائم في الفترة نفسها من العام الماضي.

من جهته قال ترايون وايت عضو مجلس في القسم الثامن بواشنطن: “نحن في وباء الآن عندما يتعلق الأمر بالجريمة في هذا المجتمع وعلينا أن نبدأ في التصرف”.

وتشهد الولايات المتحدة حوادث إطلاق نار متكررة في ظل القوانين التي تشرع حمل السلاح كحق فردي وتفشى ظاهرة العنف في المجتمع الأمريكي.