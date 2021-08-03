تخفيضات وعروض مميزة بمهرجان الخيرات في مدينة جبلة

اللاذقية-سانا

انطلقت مساء اليوم فعاليات مهرجان الخيرات بدورته الثامنة في ساحة المول بمدينة جبلة في محافظة اللاذقية والذي أطلقته مجموعة رجال وسيدات الأعمال الخاصة بمبادرة الخيرات لتفعيل التدخل الإيجابي عبر إقامة المهرجانات بتخفيضات حقيقية وملموسة.

وتعرض الشركات المشاركة في المهرجان الذي يستمر عشرة أيام منتجات تتنوع بين الألبسة لكل المراحل العمرية والمواد الغذائية ومواد التنظيف والكهربائيات وغيرها.

وفي تصريح لمراسلة سانا بينت مديرة المهرجان الدكتورة نسرين النحاس أن 32 شركة صناعية وتجارية وطنية تعرض منتجاتها خلال المهرجان بتخفيضات من 20 إلى 50 بالمئة عن أسعار السوق المحلية مشيرة إلى أن المهرجان يهدف إلى إيصال المنتج من المعمل إلى المستهلك مباشرة بما يخدم التاجر والمستهلك على حد سواء لافتة إلى أن الإقبال جيد في اليوم الأول ويبشر بنجاح المهرجان.

من جهته اعتبر المهندس أحمد قناديل رئيس مجلس مدينة جبلة أن المهرجان فرصة لتشجيع الحركة الاقتصادية ودعم المنتج المحلي الذي يلاقي صدى إيجابياً مشيراً إلى أن المنتج السوري يتمتع بمواصفات عالية ويجب تشجيعه والنهوض به ليتجاوز آثار الحرب الظالمة على سورية وللتأكيد بأن المواطن السوري يقاتل بيد ويعمل بيد أخرى.

وأشارت فاتنة عثمان صاحبة شركة للجزادين والألبسة النسائية إلى أن الهدف من مشاركتها إيصال البضاعة من المنتج إلى المستهلك بأرخص من أسعار السوق بنسبة تتراوح بين الـ 35 والـ 50 بالمئة.

وقال علي اسماعيل وكيل شركة للأعشاب الطبيعية إن مشاركتهم تهدف للاستفادة من فرص تقوية الفعاليات الاقتصادية بما يساعد في تنشيط الحركة التجارية وبحسومات ملموسة بينما لفت إياد زازا مندوب شركة للغذائيات والمعكرونة إلى أن هدف المشاركة بالمهرجان الوصول لكل شرائح المجتمع بأقل سعر وحسومات تصل إلى 40 بالمئة واصفاً الإقبال بأنه جيد.

من جهتها ذكرت مريم شحادة صاحبة شركة للكونسروة والغذائيات أن هناك “إقبالا كبيراً” على الشراء.. والبضاعة والمنتجات جيدة بتخفيضات من قبل الشركة تصل إلى 70 بالمئة بينما أوضح حنا إسبر مشرف مبيعات إحدى الشركات أن الحسومات المقدمة من قبلهم تصل إلى 25 بالمئة.

وعبر عدد من زوار المهرجان عن إعجابهم بالمعروضات حيث أشار عبد الرحيم أديب رئيس جمعية البر والخدمات الاجتماعية في جبلة إلى أن إقامة المهرجان تخفف الأعباء عن المواطنين من خلال التدخل الإيجابي ويعطي نتائج جيدة من خلال مشاركة كبرى الشركات السورية بتخفيضات حقيقية.

وبين بسام جلمبو مدير شركة جلمبو للمعارض والمؤءتمرات أن المهرجان يتميز بنوعية العارضين وطريقة تعاملهم مع الزوار واهتمام الشركة المنظمة بإمكانياتها الكبيرة بما يفيد العارضين مشيراً أن المهرجان يتطور بشكل مستمر.

وأشارت المتسوقة لبنى الخطيب إلى أنها لمست فروقاً واضحة في الأسعار مقارنة مع السوق لافتة إلى أن مثل هذه المهرجانات تتيح تشكيلة واسعة من السلع ووافقتها بذلك سلوى بكباشي التي لفتت إلى جودة المنتجات المعروضة.

مارينا قبو