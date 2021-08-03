العدوان السعودي يرتكب 251 خرقاً جديداً لاتفاق وقف النار في الحديدة

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي 251 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق في المحافظة قولها اليوم إن من بين خروقات العدوان غارة لطيران تجسسي على الفازة وتحليق سبع طائرات تجسسية في أجواء كيلو16 والتحيتا والفازة والجبلية وأربعة خروقات بقصف مدفعي و238 خرقاً بأعيرة نارية مختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.