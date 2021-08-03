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الدوما الروسي: وزير الخارجية الأوكراني هاو في الدبلوماسية وكاذب

2021-08-02

موسكو -سانا 

استنكر النائب في مجلس الدوما الروسي رسلان بالبك تصريحات وزير الخارجية الأوكراني ديميتري كوليبا حول أن “روسيا تدور في فلك الصين” واصفاً كوليبا بـ “أحد الهواة في الدبلوماسية والكاذب”.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بالبك قوله في تصريح اليوم إن “كوليبا أظهر نفسه كأحد الهواة في الدبلوماسية وأنه كاذب كموظف مدني” مضيفاً “نحن دولة خارج أي مدارات .. يمكننا اتباع مسارات متوازية مع الشرق والغرب لكننا لن نتكامل مع أي من الجانبين”.

وتابع بالبك إن الكذب على الجمهور هو أساس شخصية كوليبا وفي أوكرانيا اليوم لا توجد سياسة دولة أو دبلوماسية.. هناك فقط شغف مجنون دائم لدخول المدار الغربي.

وكانت إحدى الصحف الأمريكية نشرت في وقت سابق اليوم مقالاً بقلم كوليبا كتب فيه أن موسكو كانت منذ فترة طويلة في فلك بكين وتدرك مخاطر تقاربها مع الصين الأقوى منها بكثير حسب زعمه.

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