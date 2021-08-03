خطيب زاده يدين تحريض بريطانيا وأميركا ضد إيران

طهران-سانا

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة مزاعم وزيري الخارجية البريطاني والأميركي حول ضلوع إيران باستهداف ناقلة إسرائيلية شمال بحر عمان الخميس الماضي.

وكتب خطيب زادة في تغريدة له على موقع تويتر اليوم ” أن إيران تدين البيانين المحرضين لكل من بريطانيا وأميركا اللذين صدرا بتنسيق مدبر له ضد البلاد ” مؤكداً أن تلك الاتهامات تتضمن أموراً متناقضة وفارغة واستفزازية ولا تستند إلى أي أدلة.

وانتقد خطيب زادة ازدواجية المعايير التي تنتهجها دول الغرب مشيراً إلى أن تلك الدول تلتزم صمتاً داعماً لأعمال التخريب الإرهابية التي تتعرض لها السفن التجارية الإيرانية في البحر الأحمر والمياه الدولية.

من جهة ثانية جدد خطيب زادة موقف بلاده الثابت الداعم للتعاون في مجال توفير أمن الملاحة البحرية مع دول المنطقة.

وكان ” خطيب زاده” أكد في وقت سابق اليوم أن بلاده لن تتردد “لحظة واحدة” في الدفاع عن أمنها ومصالحها الوطنية وسترد على أي اعتداء محتمل أو مغامرة بشكل فوري وقوي مجدداً نفي الاتهامات الغربية بقضية استهداف ناقلة اسرائيلية شمال بحر عمان وواصفاً مزاعم وزيري الخارجية البريطاني والأمريكي بهذا الصدد ضد طهران بأنها عارية من الصحة.