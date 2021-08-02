وزير الكهرباء: عودة العمل بمحطتي تشرين الحرارية وديرعلي بعد خروجهما من الخدمة نتيجة عطل طارئ

دمشق-سانا

أعلن وزير الكهرباء في حكومة تسيير الأعمال المهندس غسان الزامل عودة العمل بمحطتي تشرين وديرعلي اللتين خرجتا من الخدمة في وقت سابق نتيجة عطل طارئ في خطوط التوتر العالي التي تربط بين المنطقتين الشمالية والجنوبية.

وفي اتصال مع قناة السورية الليلة أوضح الوزير الزامل أنه تم إعادة إقلاع المحطتين بشكل شبه كامل مشيراً إلى أن الوضع سيعود للاستقرار خلال الساعات القليلة القادمة.

وأضاف الوزير الزامل أن المنطقة الجنوبية تعرضت لانقطاع التيار الكهربائي بشكل شبه كامل لافتاً إلى أنه تم إعادة ربط كل خطوط التوتر العالي ومن ثم إعادة اقلاع المحطتين وعادتا للخدمة بالشكل الاعتيادي.

وأشار الوزير الزامل إلى إنهاء فض العروض الفنية والمالية لمحطة تشرين وتكليف احدى الشركات التي ستباشر قريباً بعد وصول قطع التبديل اللازمة لإعادة تأهيلها وعودتها للخدمة بحمل لا يقل عن 90 إلى 95 بالمئة من حملها الطبيعي.