الحرارة غداً إلى ارتفاع واجواء سديمية شديدة الحرارة في بعض المناطق

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية مع استمرار تأثر البلاد بامتداد منخفض موسمي هندي سطحي يترافق بامتداد ضعيف لمرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية في نشرتها المسائية اليوم أن يكون الجو غداً حاراً وصحواً بشكل عام وسديمياً شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط بعد الظهر والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة ليوم غد الثلاثاء

منطقة دمشق 39-24

المنطقة الجنوبية 38-23

المرتفعات الجبلية 34-20

المنطقة الوسطى 42-25

المنطقة الساحلية 34-24

المنطقة الشمالية 42-26

منطقة الجزيرة 44-29

المنطقة الشرقية 45-30

منطقة البادية 42-28