كندا تتأهل إلى نهائي كرة القدم للسيدات بأولمبياد طوكيو

طوكيو-سانا

تأهل المنتخب الكندي إلى نهائي منافسات كرة القدم للسيدات بأولمبياد طوكيو عقب فوزه على نظيره الأميركي حامل لقب بطولة كأس العالم بهدف نظيف.

وسجلت هدف كندا الوحيد جيسي فليمنغ في الدقيقة 75 من ضربة جزاء.

ووصل المنتخب الكندي إلى الدور قبل النهائي بعد تغلبه على المنتخب البرازيلي بضربات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

ويواجه المنتخب الكندي الفائز من المواجهة الأخرى في الدور قبل النهائي والتي تجمع أستراليا والسويد فيما ينتظر المنتخب الأميركي الخاسر من تلك المباراة لخوض مواجهة الميدالية البرونزية.