السجن لأوكراني متورط بمحاولة تهريب مكونات نظام صاروخي

موسكو-سانا

أصدرت محكمة ماري إل الإقليمية في روسيا حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات وأربعة أشهر على أوكراني متورط في محاولة تهريب مكونات نظام صاروخي إلى أوكرانيا.

ونقلت وكالة تاس عن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قوله اليوم: إن “محكمة مدينة يوشكار أولا بجمهورية ماري إل وجدت أن المذكور ويعمل لصالح جهاز الأمن الأوكراني مذنب بارتكاب جريمة بموجب الجزء 1 من المادة 30 والجزء 1 من المادة 226.1 من القانون الجنائي الروسي وهي المباشرة بتهريب مواد أو معدات يمكن استخدامها في تطوير أسلحة وعتاد عسكري وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وأربعة أشهر”.

وتابع: “تم اعتقال المواطن الأوكراني متلبساً بالجرم المشهود” مضيفاً: إن “أجهزة التوجيه التي كان يحاول تهريبها هي أدوات آلية تركب على الصواريخ الموجهة”.

وأوضح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه تمت خلال عملية التحقيق الأولي مصادرة وثائق تدل على خدمة المذكور في جهاز الأمن الأوكراني مشيراً إلى أنه كان يستخدم وثائق مزورة وأسماء مستعارة وطرق تخف مختلفة.