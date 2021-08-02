مدريد-سانا

بات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على أعتاب تجديد عقده مع برشلونة الإسباني خلال الصيف الحالي.

وانتهى عقد ميسي مع برشلونة في حزيران الماضي ويستطيع التوقيع مع أي ناد الآن مجاناً.

ووفق صحيفة سبورت الإسبانية فإن برشلونة توصل في الساعات الأخيرة إلى اتفاق نهائي مع ميسي بشأن التجديد حتى 2026.

وأشارت مصادر قريبة من برشلونة إلى أن هناك بعض الأمور الهامشية كانت معلقة في اتفاق النادي مع اللاعب لكن تم حلها في الساعات الأخيرة وأكدت أنه وافق على خفض راتبه في العقد الجديد بنسبة 50 بالمئة.

وأوضحت الصحيفة أنه لا ينقص الإعلان عن التجديد بشكل رسمي سوى التوصل إلى اتفاق بشأن خفض الرواتب في برشلونة مشيرة إلى أن تجديد عقد ميسي سيصبح رسمياً في الأيام القليلة المقبلة.