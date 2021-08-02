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3 ميداليات برونزية وشهادة تقدير لسورية في أولمبياد الكيمياء العالمي

2021-08-02

 دمشق–سانا

أحرز طلاب الأولمبياد العلمي السوري ثلاث ميداليات برونزية وشهادة تقدير في أولمبياد الكيمياء العالمي لعام 2021 الذي نظمته اليابان “عن بعد” في الثامن والعشرين من شهر تموز الماضي بمشاركة 79 دولة.

وذكرت هيئة التميز والإبداع في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن الميداليات حصل عليها كل من الطلاب “مها علي من طرطوس وأحمد عتر من حلب وأنس عباس من حمص بينما حصل على شهادة التقدير الطالب علي معروف من المركز الوطني للمتميزين”.

يشار إلى أن هذه المشاركة السورية الثانية عشرة في هذه المسابقة العالمية وخاض اختباراتها فريق سورية العالمي بكامل أعضائه من مركز امتحاني واحد في مقر هيئة التميز والإبداع بدمشق حيث تضمنت المنافسات اختباراً نظرياً مدته 5 ساعات متواصلة.

هيلانه الهندي

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