بعد تأهيل شبكة الكهرباء التي خربها الإرهاب… إعادة التيار لقريتي الغنيمية ووادي الشيخان بريف اللاذقية

اللاذقية-سانا

أعادت ورشات شركة كهرباء اللاذقية اليوم التيار الكهربائي إلى قريتي الغنيمية ووادي الشيخان في ريف اللاذقية الشمالي بعد أن أنهت أعمال تأهيل وترميم الشبكات الكهربائية من منخفض ومتوسط ومراكز التحويل في اطار الجهود الحكومية وجهود محافظة اللاذقية لتشجيع عودة الأهالي إلى منازلهم واستقرارهم فيها بعد أن هجروا منها نتيجة الاعتداءات الإرهابية.

ورشات الكهرباء وعلى مدار الساعة منذ عشرة أيام بدأت أعمالها في المنطقة وسط ترحيب من الأهالي العائدين إلى منازلهم وخاصة أن جزءا منهم عادوا إلى بيوتهم مباشرة بعد دحر الإرهاب فوجدوا في إعادة التيار الكهربائي والاهتمام بالخدمات خطوة لعودة باقي العائلات إلى بيوتهم لتعود القرية عامرة كما كانت.

هنية بليلو من أهالي قرية وادي الشيخان لا تخفي فرحتها بعودتها إلى قريتها بالقول “رجعنا إلى بيوتنا بهمة الجيش وزرعنا أرضنا واليوم عم نرجع نعمرها بهمة الدولة وادعو كل من غادر القرية إلى العودة فهي أرضكم وضيعتكم وبلدكم ووطنكم وكل حبة تراب بالبلد تساوي الدنيا كلها” بينما عبر جميل جمال وهو أيضا من أهالي القرية التي هجر منها منذ نحو 8 سنوات عن سعادته بالعودة إليها.

غسان بازيد من قرية الغنيمية الذي عاد إلى قريته أيضا مباشرة بعد دحر الإرهابيين منها عبر عن فرحته بعودة التيار الكهربائي التي ستسهم في عودة عائلات أخرى لكونها تساعد في تأمين خدمات إضافية داعيا أهالي قريته أيضا إلى العودة اليها أما مادلين قبرصلي وسمر دباح اللتان عادتا الى قريتهما الغنيمية منذ 3 سنوات رغم عدم توافر الكهرباء فاشارتا إلى أن العودة كانت الهم الأول لمعظم الأهالي وهو ما تحقق بفضل الجيش العربي السوري وأن عودة الكهرباء كانت بفضل انتصار الجيش على الإرهاب أيضا.

مدير شركة كهرباء اللاذقية المهندس جابر عاصي أوضح لمراسل سانا أن التنظيمات الإرهابية عمدت إلى تخريب الشبكة الكهربائية بشكل كامل في المنطقة وأن ورشات الشركة باشرت أعمال ترميمها وتأهيلها منذ قرابة أسبوع في إطار خطة متكاملة لتأمين التيار الكهربائي للأهالي الذين عادوا إلى منازلهم في هذه المنطقة واستقرارهم فيها.

ولفت عاصي إلى أن الورشات تعمل على مدار الساعة لإعادة التغذية الكهربائية لباقي القرى المجاورة لقريتي الغنيمية ووادي الشيخان على أن تكون في الخدمة خلال مدة لا تتجاوز شهرا تقريبا وذلك وفق أولوية عودة الأهالي والسكان إلى كل قرية.

وأشار عاصي إلى أن وزارة الكهرباء تحرص على تأمين المواد اللازمة لهذه الأعمال التي تتم بمتابعة حثيثة ومباشرة من قبل محافظة اللاذقية والتي تتم أيضا بالتزامن مع أعمال تأهيل وصيانة الطرقات وشبكات المياه وغيرها مؤكدا على العمل في الوقت نفسه لتامين التغذية الكهربائية لمنازل المواطنين بطريقة إسعافية وفق برنامج سيتم وضعه بالتنسيق مع المخاتير والفعاليات الأهلية.

رئيس شعبة الشبكات الهوائية في شركة الكهرباء المهندس حيدر شبيب بين أن الشركة أعادت تأهيل خط التوتر المتوسط المغذي لقريتي الغنيمية ووادي الشيخان والقرى المجاورة من خلال جهود كبيرة بذلها العمال رغم ظروف الطقس والحرارة الشديدة والآن يتم تجهيز مركز التحويل لتغذية التوتر المنخفض للأهالي العائدين إلى منازلهم مؤكدا الاستمرار بالعمل على الوتيرة نفسها لإعادة التيار الكهربائي إلى القرى المجاورة وإعادة الحياة فيها من جديد.

بسام الإبراهيم