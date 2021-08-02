باحثون أستراليون يبتكرون منظومة ذكاء اصطناعي ترصد مخالفات التباعد المكاني

كانبرا-سانا

ابتكر فريق من الباحثين في أستراليا منظومة للذكاء الاصطناعي يتم دمجها في برامج مراقبة مقاطع الفيديو يمكنها رصد مخالفات التباعد المكاني في الأماكن العامة مثل المطارات على سبيل المثال دون انتهاك الخصوصية.

ووفقاً لموقع تيك إكسبلور المتخصص في التكنولوجيا تم اختبار المنظومة الجديدة في مطار غولد كوست الأسترالي الذي يستقبل 6.5 ملايين مسافر سنويا بواقع 17 ألف مسافر يومياً ويحتوي على مئات الكاميرات التي تغطي مساحة 290 ألف متر مربع تشمل مئات المتاجر وأكثر من 40 بوابة.

وأوضح الباحثون أنه في إطار تجربة المنظومة تم استخدام 3 كاميرات تغطي منطقة المطاعم وصالة الانتظار ومكان فحص الحقائب في المطار حيث تم توظيف شخصين لمقارنة مقاطع الفيديو التي يتم تسجيلها ونتائج التحليل التي تتوصل إليها المنظومة بشأن المخالفات لتحديد ما إذا كان الأشخاص الذين يتم تمييزهم باللون الأحمر من خلال المنظومة قد ارتكبوا بالفعل مخالفات تتعلق بالتباعد المكاني.

وقالت الباحثة ديان توندرونجورو من كلية إدارة الأعمال في جامعة جريفيث الأسترالية “إن الحفاظ على خصوصية البيانات كان من أهم المخاوف المرتبطة بهذه التقنية إذ يتعين على هذه المنظومة أن تراقب أنشطة البشر بشكل مستمر من أجل أن تؤدي عملها بفعالية” موضحة أن الهدف هو بناء منظومة قادرة على تحليل مقاطع الفيديو والتعرف بشكل آلي على مخالفات التباعد الاجتماعي وإبلاغها للعاملين في المطار.

وأكدت توندرونجورو أن المنظومة الجديدة مرنة على نحو يسمح للعنصر البشري بمتابعة النتائج التي تتوصل إليها للحد من أي أخطاء وتحسين شفافية المنظومة أثناء استخدامها لافتة إلى أنه من الممكن في المستقبل إدخال تحسينات على عمل هذه المنظومة بحيث يمكن استخدامها في أغراض أخرى تتعلق بأعمال المراقبة في الأماكن العامة.