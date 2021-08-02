بمناسبة عيد الجيش.. حملة تبرع بالدم في اللاذقية

اللاذقية-سانا

شارك 75 متطوعاً ومتطوعة من مختلف الفئات العمرية في حملة التبرع بالدم التي نظمتها جمعية إيثار الخيرية في اللاذقية بالشراكة مع الحملة الوطنية السورية وسيدات سورية الخير بمناسبة عيد الجيش العربي السوري.

وقالت السيدة دعد العجي رئيسة الجمعية أن الفعالية التي جاءت تحت شعار “شرف لنا أن تمتزج دماؤنا بدمائهم” هي رسالة إجلال وإكبار لرجال جيشنا البواسل على امتداد الجغرافيا السورية في عيدهم وتكريماً لشهدائنا القديسين الذين رووا بدمائهم الطاهرة تراب هذا الوطن الغالي.

المتطوعتان دعد رسلان وسوسن ديوب أكدتا ضرورة نشر الوعي المجتمعي بثقافة التبرع بالدم انطلاقاً من تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية وأهمية مثل هذا العمل التطوعي من النواحي الجسدية والنفسية والإنسانية.

بدوره قال مروان سليمان مدير الحملة الوطنية السورية أن مشاركة المجتمع الأهلي ولاسيما الشباب في الأنشطة والمبادرات الإنسانية ترمي لغرس روح العمل الجماعي وثقافة التطوع لدى الجيل الجديد وتشجيعهم على تبنيها ونشرها باعتبارهم شركاء في بناء المستقبل.

رشا رسلان