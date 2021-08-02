تسجيل إصابة مئة طفل بكورونا في مشفى جزائري الشهر الماضي

الجزائر-سانا

أحصت الجزائر مئة إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف الأطفال في أحد مشافي العاصمة الشهر الماضي.

وحذرت المختصة الجزائرية في طب الأطفال حكيمة عباس اليوم كما نقلت صحيفة الشروق من خطر إصابة الأطفال والرضع بالفيروس المستجد بسلالاته المتحورة مضيفة: “سجلنا إصابات خفيفة ولكن بعض الحالات كانت صعبة خصوصاً لدى أصحاب الأمراض المزمنة والأطفال المصابين بالسمنة ولهذا أنصح الأولياء باحترام الإجراءات الوقائية واحترام الحجر المنزلي وتلقيح أنفسهم لحماية أبنائهم.

وبلغ إجمالي الإصابات بالجزائر حتى الليلة الماضية 172564 بينما بلغ مجموع الوفيات 4291 حالة.