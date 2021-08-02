SCS-NET
الشريط الأخباري

تسجيل إصابة مئة طفل بكورونا في مشفى جزائري الشهر الماضي

2021-08-02

الجزائر-سانا

أحصت الجزائر مئة إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف الأطفال في أحد مشافي العاصمة الشهر الماضي.

وحذرت المختصة الجزائرية في طب الأطفال حكيمة عباس اليوم كما نقلت صحيفة الشروق من خطر إصابة الأطفال والرضع بالفيروس المستجد بسلالاته المتحورة مضيفة: “سجلنا إصابات خفيفة ولكن بعض الحالات كانت صعبة خصوصاً لدى أصحاب الأمراض المزمنة والأطفال المصابين بالسمنة ولهذا أنصح الأولياء باحترام الإجراءات الوقائية واحترام الحجر المنزلي وتلقيح أنفسهم لحماية أبنائهم.

وبلغ إجمالي الإصابات بالجزائر حتى الليلة الماضية 172564 بينما بلغ مجموع الوفيات 4291 حالة.

انظر ايضاً

المغرب يتجاوز الخمسمئة و14 ألف إصابة بكورونا والجزائر الـ125 ألفاً

الرباط والجزائر-سانا سجل المغرب ثلاث حالات وفاة و238 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved