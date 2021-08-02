الهدمي: على المجتمع الدولي وقف مخططات تهويد القدس

القدس المحتلة-سانا

طالب وزير شؤون القدس فادي الهدمي المجتمع الدولي بالتوقف عن إصدار بيانات الإدانة والتحرك بشكل عاجل وحقيقي لوقف مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتهويد مدينة القدس المحتلة.

ونقلت وكالة وفا عن الهدمي قوله في تصريحات اليوم إن الاحتلال الإسرائيلي يشن حرب تطهير عرقي على الوجود الفلسطيني في المدينة حيث يحاول تهجير أهالي بلدة سلوان وحي الشيخ جراح قسرياً من منازلهم لتوسيع الاستيطان.

ولفت الهدمي إلى أن المخطط الاستيطاني الذي أعلنه الاحتلال مؤخرا في منطقتي شارع السلطان سليمان وشارع صلاح الدين في مركز مدينة القدس جزء من مخططاته لطمس هويتها وتغيير معالمها والوضع الديموغرافي فيها.