SCS-NET
الشريط الأخباري

ارتفاع العجز التجاري في تركيا خلال تموز الماضي

2021-08-02

أنقرة–سانا

ارتفع العجز التجاري التركي إلى 4.309 مليارات دولار في تموز الماضي.

ونقلت رويترز عن وزارة التجارة لدى حكومة النظام التركي قولها اليوم: إن عجز تركيا التجاري زاد 52.4 بالمئة على أساس سنوي إلى 4.309 مليارات دولار في تموز الماضي وفقاً لنظام التجارة العام كما ارتفعت الواردات 17 بالمئة على أساس سنوي خلال الفترة نفسها إلى 20.72 مليار دولار.

ويتواصل انهيار الاقتصاد التركي وسط أزمات متصاعدة في ظل سياسات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان الذي أثار سلسلة أزمات سياسية داخلية وخارجية انعكست بتداعياتها على هذا الاقتصاد.

انظر ايضاً

تركيا تسجل أكثر من 22 ألف إصابة جديدة بكورونا

انقرة-سانا أعلنت وزارة الصحة التركية اليوم تسجيل 22161 إصابة جديدة بفيروس كورونا و60 وفاة ناجمة …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved