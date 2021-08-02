ارتفاع العجز التجاري في تركيا خلال تموز الماضي

أنقرة–سانا

ارتفع العجز التجاري التركي إلى 4.309 مليارات دولار في تموز الماضي.

ونقلت رويترز عن وزارة التجارة لدى حكومة النظام التركي قولها اليوم: إن عجز تركيا التجاري زاد 52.4 بالمئة على أساس سنوي إلى 4.309 مليارات دولار في تموز الماضي وفقاً لنظام التجارة العام كما ارتفعت الواردات 17 بالمئة على أساس سنوي خلال الفترة نفسها إلى 20.72 مليار دولار.

ويتواصل انهيار الاقتصاد التركي وسط أزمات متصاعدة في ظل سياسات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان الذي أثار سلسلة أزمات سياسية داخلية وخارجية انعكست بتداعياتها على هذا الاقتصاد.