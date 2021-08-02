روسيا تنتج سيارة جديدة تعمل على الهيدروجين اعتباراً من 2024

موسكو-سانا

أعلنت روسيا عزمها البدء بإنتاج سيارة جديدة تعمل على الهيدروجين اعتباراً من العام 2024.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف قوله إن لدى شركة التصنيع الروسية أوروس في الوقت الحالي العديد من خيارات الوقود بما في ذلك الهيدروجين لافتاً إلى أن الإنتاج المتسلسل للسيارة الجديدة العاملة على الهيدروجين يبدأ عام 2024 .

وجرب مانتوروف في وقت سابق السيارة الروسية الجديدة /أوروس/ سينات/ العاملة على الهيدروجين والتي طورها علماء في معهد الأبحاث الروسي للسيارات /نامي/ لافتا إلى أن أوروس سينات سيارة متطورة ويتم حالياً تطوير نموذج منها لتعمل ليس على مادة البنزين فقط بل على الهيدروجين.

يشار إلى أن شركة السيارات الروسية أوروس أطلقت مصنعاً لصناعة السيارات في مدينة قازان الروسية.