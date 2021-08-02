إصابة عدد من مسلحي ميليشيا (قسد) بتفجير استهدف مقراً لهم في بلدة أبو حمام بريف دير الزور

دير الزور-سانا

أصيب عدد من مسلحي ميليشيا “”قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي في هجوم استهدف مقراً لهم في بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي.

وذكرت مصادر محلية لمراسل سانا أن هجوماً بعبوة ناسفة والأسلحة الرشاشة نفذته الفصائل الشعبية استهدف صباح اليوم مقرا عسكريا لميليشيا “قسد” بالقرب من محطة المياه في بلدة أبو حمام بالريف الشرقي.

ولفتت المصادر إلى أن الهجوم أدى إلى إصابة عدد من مسلحي الميليشيا إصابات متفاوتة وتدمير كبير بالمقر.

وتتواصل الهجمات على تحركات ومواقع مسلحي ميليشيا “قسد” ضمن المناطق التي ينتشرون بها بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي في الجزيرة السورية حيث قتل واصيب العشرات منهم خلال الأسابيع الماضية كان آخرها الأسبوع الماضي حيث قتل مسلح من الميليشيا في بلدة أبو حمام وأصيب آخرون في مدينة البصيرة بالريف الشرقي.